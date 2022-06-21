الرياضة
الفتح يواصل صحوته
هزم بركان وارتقى إلى الرتبة الخامسة ومسؤولو النهضة غاضبون حقق الفتح الرياضي فوزا مهما على ضيفه النهضة الرياضية البركانية بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأحد) بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. وظفر الفريق الرباطي بنقاط المباراة الثلاث، بعد تسجيله هدفين في الجولةأكمل القراءة »
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