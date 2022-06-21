وطنية
صابيري رئيسا للموثقين
انتهت انتخابات المجلس الوطني لموثقي المغرب، باختيار هشام صابيري، رئيسا برسم ولاية 2022 إلى 2025، بعد فرز الأصوات عقب الاقتراع الذي جرى الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس الجهوي للموثقين. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج انتخابات الرئيس وأعضاء المجلس، إذ سمت هشام صابيري، الموثق بالبيضاء، رئيسا للمجلس الوطني للموثقين، وأعلنت عنأكمل القراءة »
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