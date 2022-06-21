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أســــــرة

الفطريات من أسبابها

منذ 15 دقيقة
الطبيبة رضوان قالت إن العلاج يستمر سنة قالت الطبيبة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية إن هناك عدة أمراض وراء الإصابة بالظفر السميك، كما أكدت أن العامل الوراثي خارج دائرة الاتهامات. وتختلف طرق علاج الظفر السميك من حالة إلى أخرى وأيضا الاستجابة للأدوية. عن أسباب الظفر السميكأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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