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الرياضة

الراضي بطلا لرواندا للمرة الثالثة

منذ 3 دقائق
توج الإطار الوطني عادل الراضي، مدرب الجيش الرواندي، بلقب البطولة الوطنية الرواندية، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبه في الجولة الأخيرة على «إف سي بوليس» بهدفين لصفر، ويحسم لقب البطولة لفائدته، بعد منافسة شرسة مع كييفو إيريون سبورت. وتمكن الراضي من قيادة الجيش الرواندي للقب الثالث على التوالي، رغم أنهأكمل القراءة »


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