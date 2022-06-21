وطنية
بوانو: كفى من استنساخ قوانين فرنسا
دعا عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى الاستفادة من أزمات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتسريع القانون الإطار للمنظومة الصحية، وتفادي نسخ قوانين فرنسا في إنشاء هيآت عليا، التي أكدت فشلها، داعيا إلى فتح حوار مع كل المهنيين. وأكد المتحدث نفسه، في ندوة صحافية نظمت، أخيرا،أكمل القراءة »
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