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الرياضة

“الماص” يعمق جراح الحسنية

منذ 18 دقيقة
الفريق الأكاديري ينهزم للمرة الثانية في أسبوع انهزم حسنية أكادير أمام ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لواحد في المباراة التي جرت بينهما، أول أمس (الأحد)، بالملعب الكبير بأكادير، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. وسجل أهداف المغرب الفاسي علاء الدين أجراي من ضربة جزاء وياسين الذهبي، ويقلب الطاولة على الحسنية، الذيأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة


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