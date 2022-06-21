الرياضة
“الماص” يعمق جراح الحسنية
الفريق الأكاديري ينهزم للمرة الثانية في أسبوع انهزم حسنية أكادير أمام ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لواحد في المباراة التي جرت بينهما، أول أمس (الأحد)، بالملعب الكبير بأكادير، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. وسجل أهداف المغرب الفاسي علاء الدين أجراي من ضربة جزاء وياسين الذهبي، ويقلب الطاولة على الحسنية، الذيأكمل القراءة »
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