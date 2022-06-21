وطنية
جمعية الغاز السائل تهدد بشل التوزيع
قررت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب التوقف عن التوزيع خلال 29 يونيو و اليوم الموالي، مشيرة إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد، ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبها، ما من شأنه أن يتسبب في اختلالات في تموين السوق بهذه المادة الحيوية. وأوضحت الجمعية أن القرار جاء إثر الزياداتأكمل القراءة »
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