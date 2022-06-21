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كمائـن الخيانـة الزوجيـة

منذ 5 دقائق
This picture taken late on February 9, 2014 shows an alleged sex worker and client during a raid on an entertainment center in Dongguan, southern China's Guangdong province. A total of 67 people were arrested and 12 entertainment venues involved in the illegal sex trade were shut down after China Central Television (CCTV) revealed a dozen hotels in Dongguan offered sex services. CHINA OUT AFP PHOTO
فخاخ بالاستعانة بتطبيقات إلكترونية وأخرى بطرق تقليدية الخيانة الزوجية هي جريمة لها خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر، ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذا لم يتقدم زوج الجاني بشكاية يطلبأكمل القراءة »


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