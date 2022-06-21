ملف عـــــــدالة
كمائـن الخيانـة الزوجيـة
فخاخ بالاستعانة بتطبيقات إلكترونية وأخرى بطرق تقليدية الخيانة الزوجية هي جريمة لها خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر، ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذا لم يتقدم زوج الجاني بشكاية يطلبأكمل القراءة »
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