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التكنولوجيا لإثبات الخيانة

منذ 4 دقائق
EDITORS NOTE: Graphic content / Colombian sex worker Ninel uses her laptop webcam to attend a client as she works at her room in a house in Soria on May 1, 2020 amid a national lockdown to prevent the spread of the COVID-19 disease. - Even as the deadly pandemic emptied Madrid's streets of life, work never stopped for Evelin, Alenca and Beyonce whose "essential services" kept the clients coming in clubs, apartments and alleyways/parks. Already extremely vulnerable with a status far from legal, the threat of financial destitution has forced many sexworkers to keep working, despite the mid-March lockdown and the personal risk of getting sick. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
أزواج استثمروا وسائل علمية وتجاوزوا الطرق التقليدية في التأكد من خدع زوجاتهم تتنوع وسائل إثبات وضبط الخيانة الزوجية. وتبقى تقليدية بتقديم الزوجة شكاية وضبط الزوج متلبسا بها، فيما ظهرت وسائل جديدة يستثمرها عادة الزوج لإثباتها باعتماد وسائل علمية وتكنولوجية، سهلت تعقب وضبط الزوجة وإثبات ارتمائها في حضن رجل آخر، قرائنأكمل القراءة »


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