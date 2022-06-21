الصباح الفني
جنات تدشن حفلاتها من الإسكندرية
تستعد المغنية جنات، المقيمة بمصر، لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية خلال موسم الصيف، إذ من المنتظر أن تكون أولى حفلاتها بالإسكندرية، الخميس المقبل. كما حضرت جنات لعدد من الأغاني، والتي ستطرحها “سينغل”، ستكون مفاجأة لجمهورها، إذ حرصت على اختيارها، بدقة كبيرة، لتناول إعجاب جمهورها، حسب ما أكدته في تصريحات صحافية.أكمل القراءة »
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