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الصباح الثـــــــقافـي

خراز يوقع “عائد إلى بياضه”

منذ 7 دقائق
تقديم الرواية بالجديدة التي تغوص في فضاءات مختلفة بين المغرب وفرنسا احتضنت المكتبة الوسائطية بالجديدة،  السبت الماضي، حفل تقديم وتوقيع الإصدار الروائي الجديد للكاتب محمد خراز الموسوم بعنوان “عائد إلى بياضه”. وشارك في تقديم اللقاء المنظم من قبل المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بالجديدة، كل من عبدالكريم جويطي،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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