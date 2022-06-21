الرياضة
الأسود يشعلون “الميركاتو”
فجر خامس لاعب يغير الأجواء بعد التوقيع للوحدة السعودي وتاعرابت في طريقه إلى تركيا أشعل لاعبو المنتخب الوطني الميركاتو الصيفي، بعدما فضل العديد منهم تغيير الأجواء، إما بسبب البحث عن دقائق أكثر للعب أساسيين، أو بانتهاء عقودهم. والتحق فيصل فجر بالوحدة السعودي، قادما إليه من سيفاس سبور، لينضم إلى مواطنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا