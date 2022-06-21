الرياضة
كركاش مازال مدربا لخريبكة
الفريق لم يفسخ عقده ولم يصرف مستحقاته ووراد مستفيد مازال عزيز كركاش مدربا لأولمبيك خريبكة، رغم انفصاله عنه قبل ستة أشهر بالتراضي. ورغم غياب كركاش عن دكة احتياط الفريق الخريبكي في المباريات الأخيرة، إلا أن الطرفين لم يفسخا عقدهما حتى الآن، وهو ما يفسر الاحتفاظ بعبد الصمد وراد مدربا مؤقتا،أكمل القراءة »
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