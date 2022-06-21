الرياضة
آسفي يواصل هدر النقاط
تعادل مع الجيش وبقي في دائرة الحسابات والسراج يشكو أرضية الملعب لم يقو أولمبيك آسفي على هزم ضيفه الجيش الملكي وتعادل معه دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة 26 من بطولة القسم الأول. وتابع المباراة أكثر من خمسة آلاف متفرج، ساندوا الفريق المحلي، وساهم خفضأكمل القراءة »
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