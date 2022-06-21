الرياضة
أزمة الدفاع تتفاقم
الجعواني اعتبر تعادل المولودية بالجديدة نتيجة جيدة تعادل الدفاع الجديدي بهدف لمثله، أمام مولودية وجدة، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بملعب العبدي بالجديدة، برسم الجولة 26 من البطولة الوطنية. وضيع الفريق الجديدي فرصة الاستقبال بميدانه لتحقيق الفوز الذي غاب عنه لعشر مباريات متتالية، حيث كان سباقا للتهديف عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا