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الرياضة

أزمة الدفاع تتفاقم

منذ 3 دقائق
الجعواني اعتبر تعادل المولودية بالجديدة نتيجة جيدة تعادل الدفاع الجديدي بهدف لمثله، أمام مولودية وجدة، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بملعب العبدي بالجديدة، برسم الجولة 26 من البطولة الوطنية. وضيع الفريق الجديدي فرصة الاستقبال بميدانه لتحقيق الفوز الذي غاب عنه لعشر مباريات متتالية، حيث كان سباقا للتهديف عنأكمل القراءة »


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