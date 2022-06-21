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اذاعة وتلفزيون

“بلوند” على “نتفليكس”

منذ 3 دقائق
حددت منصة “نتفليكس” 23 شتنبر المقبل موعدا لبدء عرض فيلم “بلوند”، أحد أكثر الأفلام المنتظرة لسنة 2022، الذي يتناول حياة الممثلة مارلين مونرو، في قصة خيالية تستند إلى رواية الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس. ولم يُدرج الفيلم، الذي كتبه وأخرجه أندرو دومينيك، في اللائحة الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي في دورتهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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