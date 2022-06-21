الصباح الفني
النسخة الأولى من ليلة المتاحف
تنظم المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومؤسسة حدائق ماجوريل، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، النسخة الأولى من تظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية. وستنطلق فعاليات التظاهرة يوم ثاني وعشرين يونيو الجاري، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف، كما ستعرف افتتاح أزيد من 40 متحفا وفضاء ثقافيا، بمجرد حلول الليل. وسيكون زوار المتاحف على موعدأكمل القراءة »
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