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“تطبيق” لفضح مغامرات جنسية
يكشف الصور والمحادثات والرسائل التي يتوصل بها الزوج الخائن لعبت التكنولوجيا دورا حاسما، في كشف العديد من جرائم الخيانة الزوجية، إذ أن تنزيل تطبيق لكشف المحادثات أو الصور أو الرسائل النصية، في هاتف أحد الأزواج، كان سببا في كشف خيانته. شك “محمد” (إطار بنكي) في تصرفات زوجته، التي صارت تغادرأكمل القراءة »
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