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سهولة ضبط المتورطين

منذ 3 دقائق
3 أسئلة إلى * مراد العبودي < الخيانة الزوجية ظاهرة قديمة، وحرمتها الديانات السماوية والقوانين الوضعية، وخصتها بعقوبات مختلفة على مر التاريخ، والمغرب، كسائر الدول، جرم المشرع الخيانة الزوجية، حيث نصت المادة 491 من القانون الجنائي على أنه : “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمةأكمل القراءة »


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