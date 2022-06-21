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حوادث

25 سنة سجنا لقاتل بالجديدة

منذ 12 دقيقة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، حكما ب 25 سنة، في حق قاتل، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، بعدما اقتنعت هيأة الحكم، بتوفر أركان جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والسكر العلني البين والتخدير. وفي التفاصيل نادى رئيس غرفة الجنايات الابتدائية على الجاني،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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