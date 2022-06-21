ملف عـــــــدالة
حيل الاستدراج للاعتراف
طبيب وراق سقطا في سيناريوهات متشابهة انتهت باعتقالهما بعيدا عن التطبيقات الالكترونية، سواء لتتبع الآثار الرقمية وتحديد الأماكن عن بعد، أو النسخ المتوازي للمحادثات، تظل الطرق التقليدية للاستدراج وسيلة من وسائل كشف جرائم الخيانة الزوجية، إذ تبدأ بشك أحد الزوجين، قبل مفاتحة شريك حياته وطمأنته لاستدراجه نحو الاعتراف وتحديد هويةأكمل القراءة »
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