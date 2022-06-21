ملف عـــــــدالة
جاسوس لفضح متزوجة بمكناس
ابتكر زوج من ميدلت طريقة لضبط زوجة وعشيقها المرشد السياحي في حالة تلبس، إذ حول صديقه إلى جاسوس، بترصد جميع خطواتها من لحظة سفرها من ميدلت إلى مكناس، وحجزها غرفة بالفندق بمكناس، وتحديده توقيت استقبال خليلها بالغرفة. انطلقت فصول العلاقة غير الشرعية بين الزوجة التي تعمل بفندق بميدلت وعشيقها مرشدأكمل القراءة »
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