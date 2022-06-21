حوادث
سقـوط نيجيـري اغتصـب مهاجـرات
استغلهن جنسيا لتهجيرهن ومتورط في قرصنة الأموال وينشط بين وجدة والبيضاء أنهت مصالح «ديستي»، مساء أول أمس (الأحد)، نشاطا إجراميا لمشتبه فيه يتحدر من نيجيريا، تسلل إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، إذ رغم أنه مبحوث عنه دوليا من قبل «أنتربول»، واصل ارتكاب جرائم بين وجدة والبيضاء، ضمنها قرصنة الأموال،أكمل القراءة »
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