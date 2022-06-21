الأولى
مواقع مزورة لقرصنة حسابات بنكية
محتالون يوظفونها لاختراق هواتف وحواسيب الضحايا تعرضت هواتف وحواسيب أشخاص للاختراق من قبل قراصنة، تمكنوا من السطو على معطيات ذات حساسية وأقنان سرية تتعلق بالبريد الإلكتروني لضحايا عمليات الاختراق. وأفادت مصادر أن بعض المستهدفين اكتشفوا، بعدما تم إشعارهم بأن بريدهم الإلكتروني تم الولوج إليه بواسطة أجهزة لم يسبق أن استخدمتأكمل القراءة »
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