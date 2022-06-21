الأولى
تهريب الأموال بمبادرات تشجيع التصدير
استغلت جهات مبادرات التشجيع على التصدير التي تبنتها الدولة، لربح الملايير وتهريبها إلى الخارج، عبر اعتماد أسلوب للاحتيال، يتمثل في تأسيسها شركات في أوربا أو الخليج، وإبرام صفقات تجارية مع شركات تابعة لها بالمغرب، حيث يتم تصدير سلع بأثمنة رمزية للتحايل على الجمارك والضرائب، لإعادة بيعها في الخارج بأثمنة مرتفعة.أكمل القراءة »
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