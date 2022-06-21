حوادث
“ديستي” تلاحق أباطرة الكوكايين
إيقاف مبحوث عنهم وحجز كميات من المخدرات ونصب كمائن للمطاردين طاردت فرقة مكافحة العصابات بالناظور، بتنسيق مع إدارة مراقبة التراب الوطني “ديستي”، زعماء شبكات الكوكايين، لتطهير ما أسمته مصادر مطلعة بـ “منابع الجريمة” في الإقليم. وكشفت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية و”ديستي”، تمكنت من إيقاف أحد أشهر المطلوبين فيأكمل القراءة »
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