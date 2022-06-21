حوادث
اعتقال كامروني سرق 30 مليونا
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أخيرا، بوضع كامروني يبلغ من العمر 31 سنة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وحسب مصادر “الصباح”، جاء إيقاف المشتبه به على خلفية تورطه في سرقة فيلا بحي السلام اقتحمها وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 30 مليون سنتيم، إضافةأكمل القراءة »
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