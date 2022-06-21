حوادث
5 سنوات لسارق بالجديدة
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ليلا وحيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني، في ظروف من شأنها المس بأمن وسلامة المواطنين. وأفادت الضابطةأكمل القراءة »
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