حوادث
حريق جديد بسوق “كاسابراطا” بطنجة
عاش من جديد تجار سوق “كاسابراطا» الشهير بطنجة، مساء السبت الماضي، على وقع حريق مرعب اندلع بمجموعة من المحلات المتخصصة في بيع التجهيزات المنزلية، مخلفا وراءه خسائر كبيرة في عدد من المحلات التجارية وسط السوق، وإصابة شخصين بجروح وحروق متفاوتة، نقلا الى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. وأفادتأكمل القراءة »
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