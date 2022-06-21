حوادث
إجهاض محاولة اختطاف قاصر بالبيضاء
تدخل فوري للشرطة أنقذ الضحية والمتهم واجه عناصرها بسيف نجحت سرعة تدخل الشرطة البرنوصي، في إنقاذ قاصر من عملية اختطاف بالشارع العام، الأسبوع الماضي، نفذها جانح، معروف بعدوانيته المفرطة، باستعمال دراجة نارية، إذ تم إيقافه بعد مواجهة عنيفة استعان فيها بسيف. وأحيل الموقوف، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء،أكمل القراءة »
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