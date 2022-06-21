حوادث
الحبس لهاتك عرض قاصر معاقة بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بمؤاخذة خمسيني بارتكابه جناية هتك عرض قاصر تعاني من ضعف على مستوى قدراتها العقلية والاستعانة في اعتدائه بعدة أشخاص والتغرير بها ،ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا