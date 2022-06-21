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حوادث

الحبس لهاتك عرض قاصر معاقة بمكناس

منذ 16 دقيقة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بمؤاخذة خمسيني بارتكابه جناية هتك عرض قاصر  تعاني من ضعف على مستوى قدراتها العقلية والاستعانة في اعتدائه  بعدة أشخاص والتغرير بها ،ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.أكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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