حوادث
حبس رئيس جماعة سابق بالرشيدية
ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، القرار الابتدائي في ملف اختلالات مالية بالجماعة القروية غريس العلوي بكلميمة بالرشيدية، المتابع فيه رئيس سابق إلى جانب تقنيين بالجماعة وموظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومقاول استفاد من سند طلب لبناء وترميم صهريج لتجميع المياه. وألغت قرار براءتهم من قبل الغرفة الابتدائيةأكمل القراءة »
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