حوادث
إيقاف سارق سيارة إسعاف بطنجة
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، شخصين متهمين بجناية “السرقة المقرونة بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم» على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أمر، بعد اطلاعه على ملف القضية، بإيداعهما السجن المحلي والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق،أكمل القراءة »
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