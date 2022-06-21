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حوادث

عسكري يوزع “القرقوبي” عبر طاكسي

منذ 19 دقيقة
أمن العيايدة ضبط لديه علبتين من الأقراص الطبية المخدرة ومستهلك فضح نشاطه الممنوع أطاحت مصالح أمن منطقة العيايدة بسلا، بداية الأسبوع الجاري، بعسكري سابق، يروج الأقراص الطبية المخدرة على متن سيارة أجرة من الصنف الثاني، بعد ورود معلومات من قبل مستهلك ضبط في حالة تلبس بالحيازة والاستهلاك. وذكر مصدر مقربأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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