أسواق
توظيف ملايير في سوق “بيتكوين”
شركات ناشئة تتوفر على حسابات بالخارج تتوسط للراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة لجأ شباب من خريجي معاهد الهندسة إلى إنشاء مقاولات ناشئة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلوميات، وتخصصوا في الوساطة للراغبين في توظيف مدخراتهم في العملات المشفرة، خاصة «بيتكوين»، التي مكنت عددا من الأشخاص من تحقيق أرباح هامة، بفعلأكمل القراءة »
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