أسواق
سهام للتأمين تصبح سنلام
أعلنت المجموعة الجنوب إفريقية، خلال ندوة صحافية، عن تغيير اسم فرعها بالمغرب من سهام للتأمين، ألى “سنلام”، على غرار 20 شركة تابعة للمجموعة والموجودة في 13 دولة بالقارة الإفريقية. وهكذا تؤكد الشركة انتماءها إلى أول مجموعة فاعلة في مجال التأمين في إفريقيا. وأوضح يحيى الشرايبي، المدير العام ل”سنلام المغرب” أنأكمل القراءة »
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