الأولى
محاكمة شبكة تنصب باسم القصر
زعيمها جهز فيلا بمنتجع مولاي بوسلهام لاستقبال الضحايا وغاضبون حاصروه ببوقنادل سقطت شبكة للنصب والاحتيال يقودها محترف من ذوي السوابق، في يد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، أخيرا، وكان زعيمها يقدم نفسه للضحايا، حسب اعترافاته أمام الضابطة القضائية، على أنه موظف سام بالقصر الملكي بالرباط، ويمنحهم بطاقة زيارة مكتوباأكمل القراءة »
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