الأولى
حملات ضد دافعي الرشوة للأمن
سقط ضابط أمن وشرطي بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، بجريمة الرشوة، بعد يومين من تورط شرطيين آخرين بطريق زعير، وينتمي رجال الأمن الأربعة إلى الهيأة الحضرية. وذكر مصدر “الصباح” أن عمليات الأبحاث الجديدة شملت دافعي الرشوة إلى رجال الأمن بمدارات وشوارع العاصمة، وداهمت عددا منهم بعد توثيق حالات، ليتم اقتيادهم إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا