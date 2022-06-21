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حملات ضد دافعي الرشوة للأمن

منذ 22 دقيقة
سقط ضابط أمن وشرطي بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، بجريمة الرشوة، بعد يومين من تورط شرطيين آخرين بطريق زعير، وينتمي رجال الأمن الأربعة إلى الهيأة الحضرية. وذكر مصدر “الصباح” أن عمليات الأبحاث الجديدة شملت دافعي الرشوة إلى رجال الأمن بمدارات وشوارع العاصمة، وداهمت عددا منهم بعد توثيق حالات، ليتم اقتيادهم إلىأكمل القراءة »


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منذ 22 دقيقة


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