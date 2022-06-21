أسواق
ارتفاع صادرات الحوامض بـ 42 في المائة
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قطاع تصدير الفواكه عرف نتائج جيدة، خاصة صادرات الحوامض التي سجلت رقما قياسيا، خلال الموسم الحالي، إذ بلغ حجمها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2021 و 13 يونيو الجاري، 735 ألفا و 400 طن، مسجلا زيادة بنسبة 42أكمل القراءة »
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