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“أوبو” تطلق “فايند إكس5”
أعلنت “أوبو” الشركة العالمية المتخصصة في عالم التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة “فايند إكس5” والتي ستوجد في متاجر البيع في 23 يونيو. وترتقي سلسلة هواتف “فايند إكس5 ” بتشكيلة “فايند إكس” إلى مستوى جديد من التصميم المبهر والقدرات القويّة، لتعيد رسم معالم تجربة الهاتف المحمول من خلال التصميم والتصوير والبطارية والأداء. ومن مميزات هذا الهاتف أنه يعد: • أولأكمل القراءة »
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