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أسواق

“أوبو” تطلق “فايند إكس5”

منذ 23 دقيقة
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أعلنت “أوبو” الشركة العالمية المتخصصة في عالم التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة “فايند إكس5” والتي ستوجد في متاجر البيع في 23 يونيو.  وترتقي سلسلة هواتف “فايند إكس5 ” بتشكيلة “فايند إكس” إلى مستوى جديد من التصميم المبهر والقدرات القويّة، لتعيد رسم معالم تجربة الهاتف المحمول من خلال التصميم والتصوير والبطارية والأداء. ومن مميزات هذا الهاتف أنه يعد: •  أولأكمل القراءة »


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منذ 23 دقيقة


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