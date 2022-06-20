الصباح الفني
فكاهيون يساندون وفد “ألعاب وهران”
التقى الفكاهي عبد العالي لمهر المعروف بـاسم “طاليس”، إلى جانب رشيد رفيق، والفكاهيين سعيد ووديع، بأعضاء الوفد المغربي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقامة في وهران بالجزائر. ونشر طاليس ورفيق على صفحتهما الرسمية على موقع “إنستغرام”، بعض تفاصيل اللقاء، والذي نظم بإحدى قاعات مركب مولاي عبد الله بالرباط، علما أن طاليس،أكمل القراءة »
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