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الرياضة

منذ 4 دقائق
وصل الدولي المغربي غانم سايس لإسطنبول التركية، لتوقيع عقد مع بيسكتاش، لموسمين، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق وولفرهامبتون الإنجليزي. وأعلن الفريق التركي التحاق مدافعه الجديد، إذ أنهى الفحوصات الطبية بنجاح، وسينضم للتداريب الجماعية نهاية يونيو الجاري، للاستعداد للموسم المقبل. وأنهى سايس، البالغ من العمر 32 سنة، مسيرة جيدة معأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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