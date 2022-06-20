الصباح الفني
فتحي تجرب الإخراج
أعلنت الفنانة الاستعراضية المغربية، نورا فتحي، خوضها تجربة فنية جديدة في مجال الإخراج. وكشفت نورا من خلال تدوينة نشرتها على “إنستغرام”، خوضها تجربة الإخراج لأول مرة، إذ كتبت “أول تجربة لي في مجال إخراج الفيديو كليب”، قبل أن تضيف “لقد كانت تجربة تعليمية رائعة “. وحرصت فتحي على التقاسم مع متابعيهاأكمل القراءة »
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