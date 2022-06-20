fbpx
الصباح الفني

فتحي تجرب الإخراج

منذ 4 دقائق
أعلنت الفنانة الاستعراضية المغربية، نورا فتحي، خوضها تجربة فنية جديدة في مجال الإخراج. وكشفت نورا من خلال تدوينة نشرتها على “إنستغرام”، خوضها تجربة الإخراج لأول مرة، إذ كتبت “أول تجربة لي في مجال إخراج الفيديو كليب”، قبل أن تضيف “لقد كانت تجربة تعليمية رائعة “. وحرصت فتحي على التقاسم مع متابعيهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة