الصباح الفني
الصديقي في سجن تطوان
زارت الممثلة منال الصديقي السجن المحلي بتطوان، إذ تقاسمت مع متابعيها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعض الصور رفقة العاملين به. وكتبت الصديقي قائلة “إنها زيارة بطعم خاص ومختلفة للسجن المحلي لتطوان المنظمة من قبل “مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط” رفقة شخصين من نادي أصدقاء السينما المنظمين للتظاهرة،أكمل القراءة »
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