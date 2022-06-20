مجتمع
نهاية مأساوية لجنين بابن كرير
تشهد ابن كرير احتقانا بعد التطورات التي شهدتها قضية امرأة دخلت لتلد بالمستشفى الإقليمي بابن كرير، لتفقد جنينها. ونظمت فعاليات جمعوية وحقوقية، صباح الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية تضامنا مع أسرة الجنين المتوفى، تقرر إثرها تحرير شكاية سيتقدم بها والد الجنين الضحية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتحأكمل القراءة »
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