fbpx
مجتمع

نهاية مأساوية لجنين بابن كرير 

منذ 10 دقائق
تشهد ابن كرير احتقانا بعد التطورات التي شهدتها قضية امرأة دخلت لتلد بالمستشفى الإقليمي بابن كرير، لتفقد جنينها. ونظمت فعاليات جمعوية وحقوقية، صباح الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية تضامنا مع  أسرة الجنين المتوفى، تقرر إثرها تحرير شكاية سيتقدم بها والد الجنين الضحية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتحأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة