ملف الصباح
شبـح يهـدد احمـر والرحامنـة
استنزاف الفرشات المائية من قبل المزارعين الكبار ومؤسسات اقتصادية أدى إلى نضوب الآبار تحول البحث عن قطرات من الماء الشروب بالعديد من المناطق بإقليمي اليوسفية والرحامنة، إلى هَمّ يومي لمجموعة من السكان، الذين صار شبح العطش يهددهم، في حين فضل آخرون بيع ما تبقى من ماشيتهم، بعدما أنهكتهم رحلات البحثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا