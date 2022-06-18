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شبـح يهـدد احمـر والرحامنـة

منذ دقيقتين
استنزاف الفرشات المائية من قبل المزارعين الكبار ومؤسسات اقتصادية أدى إلى نضوب الآبار تحول البحث عن قطرات من الماء الشروب بالعديد من المناطق بإقليمي اليوسفية والرحامنة، إلى هَمّ يومي لمجموعة من السكان، الذين صار شبح العطش يهددهم، في حين فضل آخرون بيع ما تبقى من ماشيتهم، بعدما أنهكتهم رحلات البحثأكمل القراءة »


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