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منذ دقيقتين
نقص حاد “أغلب سكان القرى يعانون نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، بعدما جفت العيون والآبار والوديان. هذا النقص نعانيه بحدة في دوار بني كزين بفناسة بباب الحيط والمناطق المجاورة بإقليم تاونات. وعمق معاناة سكانها خاصة في هذه السنة التي عرفت ندرة في التساقطات. الوضع فرض على السكان الاعتماد علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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