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تلاعبات تطيح بمسؤول بعمالة المضيق
أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الجمعة)، رئيسا سابقا لقسم الشؤون القروية بعمالة المضيق الفنيدق، بناء على ما وصفته مصادر “الصباح” بـ “اختلالات وخروقات” منسوبة إلى هذا الموظف، الذي تقاطرت العديد من الشكايات على العمالة ضده. وعلمت “الصباح” أن الموظف المذكور، الذي كان مشرفا على قسم الشؤون القروية اختارأكمل القراءة »
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