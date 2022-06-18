الأولى
الغشاشون يطرحون أحدث منتجاتهم!
مجموعات في “واتساب” يتم الانخراط فيها مقابل 150 درهما للمادة طرحت “مجموعة البحث والتطوير والابتكار في أساليب الغش”، أحدث اختراعاتها قيد التجريب في الأيام الماضية، التي تزامنت مع اجتياز امتحانات نيل شهادة الباكلوريا بالنسبة إلى الأحرار. وحسب معطيات استقتها “الصباح” من أوساط مقربة من تلاميذ وأساتذة، فإن الأمر يتعلق هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا