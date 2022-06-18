مجتمع
مصنع اللقاح يصل إلى المغرب
رست الباخرة المحملة بمختلف مكونات وأجزاء مصنع “سانسيو فارماتيك” بميناء الدار البيضاء، قادمة من شانغهاي، وستمكن هذه الحمولة من تركيب الوحدة الصناعية البيوتكنولوجية الجديدة بالمغرب. وتضم هذه الشحنة، التي يبلغ وزنها الإجمالي 35000 طن، 111 مكونا، تشكل الأجزاء الكاملة اللازمة لبناء مصنع جاهز للتشغيل. وسيتم نقل هذه الأجزاء، التي صنعتأكمل القراءة »
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